Tavecchio: "Coi soldi stanziati per i dilettanti non si pagano neanche le bollette"

Ospite di TMW Radio ieri, Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, è intervenuto in diretta nel corso di Stadio Aperto: "Ho letto il decreto - ha detto in merito ai fondi destinati al calcio dilettantistico - che ha stanziato 50 milioni per le A.S.D. Se si conta che sono 80mila, vedrete che vengono fuori 600 euro per ciascuna: con quei soldi non si pagano neanche le bollette della luce mantenute anche quando c'era la sosta. Alla fine è un cane che si morde la coda, e a furia di rinvii c'è da capire se si arriverà a giugno. La storia economica, in questo momento, sopravanza quella sportiva".

I problemi dei dilettanti non incidono sulla Serie A?

"La riflessione va iniziata dalla Serie A, dove ci sono realtà che hanno buchi di bilancio per centinaia di milioni, e questa cosa non la si risolve se non tramite massicci aumenti di capitale da parte dei singoli soggetti. Essendo il calcio tra le cinque aziende che procurano PIL, dovrà essere un intervento statale ad aiutarle. Ma vorrei capire a quel punto come si giustificano gli stipendi milionari...".