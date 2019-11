© foto di Federico Gaetano

Nel pomeriggio di TMW Radio, durante Stadio Aperto, il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha commentato la situazione in casa Napoli: "Mi dispiace molto di questa situazione, è una grande squadra con giocatori di alto livello. Pensavo potesse continuare ad essere l'antagonista della Juventus. Purtroppo, se un ambiente non è sereno, la squadra non può rendere al meglio. Soltanto Ancelotti può riportare alla normalità questa situazione".