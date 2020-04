TMW RADIO - Toldo: "Parere personale, avrei interrotto tutto senza assegnare lo scudetto"

tmwradio Toldo: "Parere personale, avrei interrotto tutto senza assegnare lo scudetto"

L'ex portiere Francesco Toldo, oggi dirigente sportivo, ha parlato nel corso di Stadio Aperto, trasmissione in onda sulle frequenze web di TMW Radio, soffermandosi sulle tematiche principali del momento. Ecco un estratto della sua intervista: "Cosa mi ha colpito di questi giorni? A livello negativo la velocità del contagio nel fare il giro del mondo. Incredibile quanto poco passa, finché vedevamo le immagini della Cina pensavamo "chi se ne frega!", poi dopo pochi giorni eravamo più coinvolti di loro. A livello scientifico è difficile capire come il calo rallenti più lentamente del contagio, ma è così. A livello positivo la familiarità in casa, si riscoprono certe novità, come la merenda del pomeriggio, che una volta era normale".

Meglio finire la stagione, anche in estate, o non rovinare la prossima? "Io avrei mollato lì, avrei detto chiudiamo e ci vediamo a settembre pronti e preparati. Senza assegnare lo Scudetto, ma dando la partecipazione alle coppe europee, ma questo è un parere mio personale, non c'entra con le discussioni quotidiane".

