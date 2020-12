tmw radio Torchia: "Eriksen-Inter? Creato meccanismo perverso: meno gioca, più è giudicato"

Intervistato ieri da TMW Radio, l'agente Davide Torchia, che tra gli altri ha in procura il difensore Daniele Rugani, si è soffermato anche su una valutazione del caso Eriksen all'Inter: "Bisogna starci dentro per capire, ma da fuori mi sembra che ci sia proprio incompatibilità. Il giocatore non va bene per l'allenatore. Si è creato poi un meccanismo perverso in cui è stato meno utilizzato e sempre più giudicato: questo ha provocato anche un calo di prestazioni. Quando sta fuori lui, non è come un qualsiasi altro dell'Inter. Certe situazioni succedono: l'Inter ha avuto Coutinho da ragazzino, che dopo i nerazzurri ha giocato in ogni grande squadra del mondo vincendo tutto. Eppure quando andò via, gli addetti ai lavori non si erano strappati i capelli".