© foto di Federico De Luca

L'agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, è intervenuto a TMW Radio per parlare della situazione legata al proprio assistito: "Andare avanti insieme fino a giugno è producente per entrambi? Sì, mi dispiace molto per Demiral che dovrà restare fuori per alcuni mesi. Meno male è un giocatore giovane e tornerà più forte di prima. Detto questo, i numeri devono tornare: Chiellini viene da mesi di inattività e il turco starà ai box fino al termine della stagione. Una squadra come la Juve deve avere quattro difensori centrali e quattro terzini. I bianconeri non possono fare a meno di Rugani in questo momento".

Torregrossa sta giocando con continuità insieme a Balotelli. Come vanno le cose? "Sono orgoglioso perché è arrivato in Serie A per la prima volta, si è infortunato subito e nonostante sta facendo bene. La società ha sempre creduto su di lui, così come l'allenatore. Giocare con Balotelli gli consente di fare da raccordo con il centrocampo e di svariare molto. Peccato per domenica, la partita era iniziata bene ma è finita malissimo".

