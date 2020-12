tmw radio Torricelli non ha dubbi: "Juventus ancora favorita in Italia, ha qualcosa in più"

Intervistato ieri da TMW Radio, l'ex difensore Moreno Torricelli ha detto la sua sui valori assoluti della Serie A, mettendo sempre al suo personale primo posto la Juventus: "Per giocare a calcio non ti inventi nulla, devi saper motivare la squadra che hai e saper esaltare i giocatori che metti in campo. L'esperienza può aiutare molto in questo: quando le cose non vanno bene, o ci sono alti e bassi, con quella riesci a gestire il tutto, altrimenti rischi grattacapi maggiori. Pirlo è un maestro che ha vissuto di calcio e fatto vent'anni ad altissimo livello in Serie A: sull'insegnare il calcio non gli si spiega nulla, ma è motivare il gruppo che fa la differenza. Sicuramente ci arriverà, per me la Juve rimane ancora la battere. La vittoria nel derby magari potrà dare fiducia e provare a far capire come impostare diversamente la prossima partita. La Juventus, comunque, ha ancora qualcosa in più delle altre...".