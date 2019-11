TMW RADIO - Tosto: "Kean da Bologna. Fiorentina? Serve un altro Castrovilli"

© foto di Federico De Luca

Vittorio Tosto, ex calciatore e ora procuratore, ha parlato a Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio. Questo il suo pensiero su Kean: "E' più lui da Bologna che Ibra. E' un ragazzo forte, il Bologna lo conosce ed è forte. Piatek? Escludo che torni al Genoa, anche se ha bisogno di un attaccante, visto l'infortunio di Kouamè. Prenderà un'altra punta ma non il polacco. So che il club sta lavorando su più fronti. Ad oggi Piatek non è l'obiettivo primario. Florenzi? Non si muoverà da Roma, ne sono sicuro. Il capitano della Roma, anche in un momento così difficile, non abbandona. E' un capitano vero, ama la squadra, non la lascerebbe per nulla al mondo. La Fiorentina dovrebbe trovare un altro Castrovilli".