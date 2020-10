tmw radio Tramezzani: "Nel centrocampo Juve manca quello che accompagna l'azione"

Ospite di TMW Radio ieri, l'ex calciatore e tecnico Paolo Tramezzani ha parlato così del centrocampo della Juventus: "La Juve può giocare sia a tre che a due, non credo che incida ora il sistema di gioco. A centrocampo ha dei buoni giocatori come Rabiot, Bentancur, Arthur, che è diverso da Pjanic, così come Ramsey. Il reparto è completo, manca quello che accompagna l'azione. L'unico che ha la giocata è Bentancur. Fa fatica il reparto nel complesso, non dipende dal fatto di giocare a tre o a due".