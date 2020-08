tmwradio Ulivieri: "Rinvio della Serie A? Accontentare tutti non è possibile"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, è intervenuto a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Di seguito un estratto dell'intervista: "Sarebbe il caso di far slittare l'inizio della prossima Serie A? Non è semplice mettere d'accordo tutti. Io alleno il Pontedera in Serie B femminile e iniziamo le qualificazioni di Coppa Italia il 2 settembre: anche per noi sembra troppo presto, pure per i problemi che comporta il dilettantismo. Accontentare tutti non si può, c'è chi dovrà fare qualche sacrificio più degli altri. Le coppe europee poi ci hanno spiegato che ha tratto vantaggi chi aveva giocato di meno".

Il mercato aperto durante le partite cosa significa per un allenatore?

"Un po' di fastidio lo dà: ti trovi magari ad allenare qualcuno che ha la testa da un'altra parte. Se vuoi stare qui, bene, ma deve esserci passione: quando vedevo cose così io mandavo la gente ad allenarsi da sola... Sono cambiati i tempi ma rimangono cose ovvie".