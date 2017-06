TMW RADIO - Under 21, Locatelli: "Spagna forte ma noi vogliamo solo vincere"

Fonte: dall'inviato a Cracovia

Protagonista della conferenza stampa di oggi, il centrocampista del Milan e della Nazionale Under 21 Manuel Locatelli parla così della vittoria sulla Germania: "Con la Repubblica Ceca c'è stato un passo falso, ci siamo guardati in faccia perché siamo un grande gruppo e abbiamo reagito, facendo una grande partita. Ci vuole equilibrio però, ora affrontiamo la Spagna nel migliore dei modi. Le critiche peggiori? Ci è stato detto che siamo dei viziati e non c'entra nulla, quello che accade nello spogliatoio è solo affar nostro. Adesso abbiamo una semifinale importante e dobbiamo pensare solo a quella".

La Spagna si può battere? Se sì, come?

"Si può e si deve. Loro sono veramente una grande squadra ma anche noi dobbiamo dire la nostra".

Donnarumma come sta vivendo questo Europeo?

"Oltre che un grandissimo giocatore è una grande persona. Sa gestire tutto, ha grande maturità e gli auguro di fare la scelta migliore. Io spero rimanga al Milan, è ovvio".

Giocherai ancora con lui?

"Me lo auguro".

Hai visto la Spagna a Roma, cosa ti ha colpito?

"Sanno far girare bene la palla, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e a fare la nostra partita, il mister saprà cosa dirci. Nessuna partita è scontata, noi siamo in grado di vincere e speriamo di farlo".

Deulofeu quanto ha inciso nel cammino del Milan e quanto può farvi male?

"Per me è stato fondamentale per il Milan, sta facendo la differenza ed è un giocatore importante. Cercheremo di fermarlo al meglio visto che un po' lo conosciamo".

Spesso e volentieri il cammino dell'Italia e delle italiane in Europa si incrocia con la Spagna: perché sono così avanti?

"Ripeto, noi dobbiamo pensare a noi stesso. A me del sistema della Spagna non interessa più di tanto, noi siamo l'Italia e dobbiamo fare la nostra partita. Loro sono forti e hanno un modo di giocare difficile da affrontare".

Di Biagio ha sperimentato Bernardeschi falso nove per cinque minuti e poi in partita: è una cosa che capita anche nei club?

"E' una situazione che non mi è capitata tante volte: di solito la formazione che si prova poi è quella. Ha preso una decisione importante e abbiamo vinto la partita, siamo felici per questo".

Ventura ha detto per il 2018 l'Italia ha ottimi giovani e un futuro brillante: sei d'accordo?

"In Italia ci sono giovani molto forti, una buona base da cui partire".

La Spagna ha un giorno in più per recuperare le forze: quanto conterà?

"Queste partite più che a livello fisico si preparano a livello mentale, conta quello".