tmwradio Valcareggi: "Oggi ognuno deve essere un po' egoista per rimanere in salute"

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio ieri è stato il procuratore Furio Valcareggi. Questo il suo pensiero sul Coronavirus: "Ognuno oggi deve essere un po' egoista, per rimanere in salute. Cellino non vuole riprendere a giocare perché sennò retrocede, ma l'Atalanta potrebbe voler riprendere perché è in Champions. Cellino non vuole giocare perché sa che retrocede, se si riprende. E' inutile girarci intorno. Ma si deve tornare a giocare solo se il problema è contenuto, altrimenti non ha senso".