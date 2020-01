Ospite della trasmissione di TMW Radio, il procuratore Furio Valcareggi ha detto la sua sul futuro di Bernardeschi, anche da punto di visto tattico: "E' un esterno-interno di centrocampo, ha un primo controllo da migliorare ma ha fantasia e un mancino che incanta. Kulusevski alla Juve gli toglierà aria e quindi forse sarà ceduto. Mi dispiace per lui. Cutrone? In Inghilterra gli italiani hanno avuto poca fortuna, solo casi isolati, vedi Zola. Così come gli inglesi qui in Italia. I prendibili ora sono quelli che le società scartano. I più bravi non te li danno".