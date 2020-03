tmwradio Valentini: "Aspettiamo il rientro di Dal Pino per capire le sue mosse"

A commentare la situazione del calcio italiano a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato ospite l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini: "Non si spiega perché Dal Pino sia arrivato a questa situazione. Aspettiamo il suo rientro in Italia per capire. E' tornata poi anche un'altra polemica questi giorni, ossia quello del ritorno a 18 squadre della Serie A. Tutti hanno tentato invano, anche costituendo commissioni, di tornare a quel numero. Ma nessuno c'è riuscito, perché è una questione di denaro. Ci sono interessi contrapposti. C'è solo un modo per risolvere il problema, ossia prendere 70-80 milioni dei diritti della Serie A e darli alla Serie B, affinchè accetti poi la decisione".