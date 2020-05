tmwradio Valentini: "Le posizioni dei presidenti corrispondono a quella in classifica"

L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini ha commentato a TMW Radio, durante Maracanà, le ipotesi di ripresa del campionato: "Ci sono ancora dubbi su quarantena e ritiri. Ci si accorge solo ora che c'è bisogno del ritiro da parte dei club. C'è chi rema contro il calcio. Giuste tutte le obiezioni e le garanzie che medici sociali e giocatori vogliono. Il rischio zero non può esistere però. Dobbiamo convivere con il virus per diversi mesi ancora. Siamo a pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti collettivi con la posizione di alcuni presidenti, sempre gli stessi, che corrisponde alla posizione della squadra in classifica. La questione dei ritiri la sanno dal 18 aprile e se ne ricordano solo oggi", le sue parole di ieri.