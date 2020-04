tmwradio Valentini: "Pjanic? Sarri pragmatico, perciò gli contesta di toccare troppo la palla"

L'ex dirigente Antonello Valentini ha parlato della ripresa del campionato (e non solo) a TMW Radio, durante Maracanà. Di seguito alcuni estratti: "Sarri pensa a Jorginho al posto di Pjanic: "Il bosniaco quando non c'è, te ne accorgi. Ha una tale abilità tecnica che, muovendosi in una zona molto delicata, riesce a fare delle cose che può fare solo lui. Qualche volta eccede nel palleggio, ma deve capire che non tutti sono come lui in termini di qualità. Sarri è pragmatico e per questo gli contesta di toccare troppo il pallone".

