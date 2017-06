TMW RADIO - Venerato: “Real-PSG su Donnarumma, il Newcastle su Reina”

© foto di Federico De Luca

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Ciro Venerato - giornalista di Rai Sport - ha parlato in merito alle ultime novità di mercato: “Donnarumma? C'è stato da entrambe le parti un piccolo riavvicinamento, il Milan ha di fatto bloccato alcune operazioni che sembravano in dirittura d'arrivo per quanto riguarda il ruolo di portiere. La dirigenza vuole provare a capire se si può ricucire uno strappo comunque importante, Raiola però lavora per portare un'offerta importante al Milan. Alla luce delle ultime vicende e delle critiche ricevute in questi giorni, il calciatore potrebbe decidere di fare un passo avanti. Il Milan dovrebbe però aumentare la base economica del contratto, avvicinandosi a 6 milioni di euro a stagione e concedendo una clausola rescissoria che permetterebbe a Donnarumma di liberarsi tra un anno se la situazione non dovesse migliorare sotto l'aspetto dei risultati. Ma certezze non ce ne sono, tutto passa per il calciatore perché Raiola ha già deciso di portare il portiere al Real Madrid oppure al Paris Saint-Germain”, le parole di Venerato che ha poi parlato delle ultime vicende legate al Napoli: “Reina? Non ci sono certezze, se non sensazioni e notizie. Il Napoli in questi giorni continua a parlare con Quilon tramite Chiavelli e Giuntoli mentre De Laurentiis è a Los Angeles, il club potrebbe offrire un biennale al portiere con ingaggio spalmato, inserendo inoltre la possibilità di arricchire questo contratto con una clausola rescissoria da esercitare tra un anno ma valida per l'estero. Ci sono valutazioni diverse per la clausola: il Napoli la vorrebbe tra i 4 e i 5 milioni, il calciatore la vorrebbe più bassa. Se ne parla, l'unica cosa certa è che il club ha rifiutato i tre anni che ha chiesto Quilon, a 3,5 milioni di euro a stagione. Secondo il Napoli c'è un club che offre questi soldi, potrebbe essere il Newcastle di Benitez e non il City di Guardiola”.