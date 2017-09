TMW RADIO - Ventola: "Inter, Spalletti l'acquisto migliore. Squadra imperfetta"

Dopo le dichiarazioni di ieri con vista scudetto di Luciano Spalletti, ai microfoni di TMWRadio è intervenuto l'ex del Napoli Nicola Ventola per commentare insieme i temi emersi dopo le prime due giornate del campionato di Serie A: "E' Spalletti il miglior acquisto dei nerazzurri. Contro la Roma nel primo tempo ha rischiato ma poi è riuscito a cambiare la partita riuscendo a giocare un secondo tempo perfetto. La squadra non è ancora perfetta, ma i nomi non mancano, e se l'allenatore è bravo - e Saplletti lo è- pur essendo ancora un po' indietro potrà dare fastidio a molte. Il tecnico ha ancora tanto da lavorare, e in questo senso il Napoli è avvantaggiato: giocano insieme da tanti anni e quando attaccano sono uno spettacolo. Non avere le coppe però aiuterà, l'allenamento sarà mirato all'impegno della domenica e Spalletti dovrà essere bravo a gestire un gruppo formato da moltissimi titolari. La Nazionale di Ventura? L'ho commentata per gli Emirati Arabi la sfida degli Azzurri. Il problema è stato il modulo, il 4-2-4. Lasciare De Rossi e Verratti così da soli è averla servita su un piatto d'argento agli spagnoli. Con due attaccanti come Belotti e Immobile il modulo migliore è il 5-3-2. Siamo questi, ancora lontani dalla qualità che avevamo nel 2006. E' stata una batosta che aiuterà Ventura a capire molte cose".