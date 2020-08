tmwradio Verde: "Garcia grandissimo allenatore. Il calcio lo ha ripagato in Champions"

vedi letture

Nella sua intervista a TMW Radio, Daniele Verde ha parlato anche del suo ex allenatore Rudi Garcia, arrivato in semifinale di Champions con il Lione: "L'ho sempre detto, al di là dell'esordio rimarrà uno dei più grandi allenatori che abbia mai visto. Brutto vedere che certi tecnici finiscano nel dimenticatoio, non almeno uno come lui. Dopo anni si sa che il calcio ripaga, e ha raccolto i suoi frutti in Champions, uscendo a testa alta contro una squadra fortissima".

Ascolta il podcast con l'intervista completa.