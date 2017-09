TMW RADIO - Verratti: “Non capisco i fischi, darò sempre tutto per l'Italia”

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Verratti, centrocampista dell'Italia, ha parlato in mixed zone dopo la vittoria per 1-0 contro l'Israele. “C'era voglia di spaccare tutto, a volte - ha spiegato il calciatore del PSG - abbiamo fatto giocate che non favoriscono la nostra manovra perché gli avversari hanno giocato in modo molto stretto. Nella ripresa abbiamo dimostrato di poter fare meglio, questo fa parte del gioco. L'Italia, contro squadre piccole, fa spesso fatica ma l'obiettivo erano i tre punti e siamo riusciti a conquistarli”.

Perché il pubblico ha iniziato a fischiare dopo pochi minuti? “Il pubblico già mi fischiava dopo 5', credo che siano dovuti alla precedente partita e non a questa. Ma fanno parte del calcio, siamo abituati. Dopo la gara dell'andata leggevo che Verratti era riuscito a prendere per mano la Nazionale, adesso si dice che non ho personalità. Siamo abituati, la gente si aspetta molto da me. Cercherò di dare sempre il massimo, questa maglia è diversa dalle altre. Possiamo cambiare mille squadre, ma questa della Nazionale resta sempre sulla pelle. Per questo - ha proseguito - proveremo a dare sempre il massimo. Non capisco questi fischi, ma rispetto la gente che fischia. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, ad andare avanti. Sappiamo che, facendo bene, la gente sarà con noi”.

Crede che deve fare di più? “Io, come tutti gli altri, dobbiamo fare di più. Questa non è la Nazionale di Verratti oppure di Buffon. La Nazionale è di tutti. Mi fa piacere che tutti si aspettano tanto da me, vuol dire che puntano molto su di me. In Nazionale non è mai facile preparare una gara in tre giorni, ma finora abbiamo disputato un grande girone. Siamo secondi, abbiamo avuto difficoltà con la Spagna ma nelle altre gare abbiamo dimostrato di saper fare bene. Abbiamo vinto in Albania e Israele, siamo un po' troppo critici con noi stessi ma questo è un motivo per fare sempre meglio”.