tmwradio Viviano: "Balotelli bravo ragazzo, più di quanto la gente pensi. Può ancora dare"

vedi letture

Il portiere Emiliano Viviano si è collegato in diretta ai microfoni di TMW Radio, intervenendo nel corso di Stadio Aperto, soffermandosi tra le altre cose anche su Mario Balotelli. Di seguito un estratto dell'intervista: "Mario spesso viene demonizzato per alcuni comportamenti o atteggiamenti che può avere. Col Brescia non si sono capiti: se prendi Balotelli, col rispetto per gli altri, devi costruirgli la squadra intorno perché è su un livello diverso. Far finire così, non rende onore a nessuno: Mario è un bravo ragazzo, più di quanto la gente pensi. Ha sbagliato in carriera ma va saputo prendere, secondo me ancora può dare".