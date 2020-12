tmw radio Viviano: "Per diventare come Bufffon, a Donnarumma servono vent'anni al top"

Il portiere Emiliano Viviano, oggi al Karagumruk in Turchia, nell'intervista di ieri a TMW Radio ha parlato anche del suo giovane collega Gianluigi Donnarumma, commentando l'accostamento che spesso viene fatto tra il classe '99 del Milan e Gianluigi Buffon. Può diventare come lui o più forte? Ecco la risposta: "Potere, può. Per me la cosa che rende Buffon il migliore, è la quantità di anni in cui ha reso a livello pazzesco. Vent'anni".