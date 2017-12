TMW RADIO - Wilson: "Immobile? Poco buon senso da parte dell'arbitro"

© foto di Federico Gaetano

Pino Wilson, ex capitano campione d'Italia con la maglia della Lazio, ha parlato a TMW Radio all'interno del Night Show. Queste alcune battute: "Le polemiche dopo il ko della Lazio contro il Torino? Credo che l'ambiente biancoceleste sia abbastanza agitato per come si è svolta la partita. E non parlo dal punto di vista tecnico. C'è stato equilibrio fino all'espulsione di Immobile. C'è stato molto poco buon senso da parte dell'arbitro, poteva benissimo uscirne fuori con un giallo a Immobile e nessuno avrebbe reclamato più di tanto. Troppo forti le polemiche della Lazio dopo la gara? Quello che è successo ieri e contro la Fiorentina ha veramente qualcosa di negativo. L'uso del Var finora si sta dimostrando non all'altezza. Tutto alla fine si riconduce all'interpretazione che la persona umana dà all'episodio in cui interviene il Var".

Clicca sul podcast per l'intervista completa: