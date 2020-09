tmwradio Zaccardo: "Da noi Schick è stato sottovalutato, era da riportare in Serie A"

vedi letture

L'ex difensore Cristian Zaccardo è intervenuto nel corso di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, parlando così dell'arrivo di Dzeko alla Juventus: "Ci ho giocato assieme, lo conosco bene: è un giocatore completo e l'unico lato negativo è sull'età. Il resto tutto positivo: conosce bene il campionato, fisicamente e mentalmente è forte. Mi piacciono sia lui che Milik, e un altro che secondo me da noi è stato sottovalutato è Schick: andrà in Germania, ma era da comprare in Serie A. Mi hanno detto che al Lipsia è cresciuto tanto l'anno scorso, era un attaccante che adesso poteva fare il salto di qualità. Per il presente Dzeko è sicuramente importante, bisogna vedere quanto ancora terrà su livelli da top player".