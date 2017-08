TMW RADIO - Zavaglia: "Lazio, con Keita serve trovare un compromesso"

© foto di Image Sport

Arriva Caicedo, è questo l'ultimo colpo sbarcato alla Lazio. Intanto il calciomercato prosegue, tra l'inevitabile cessione di Keita e la caccia al sostituto. L'agente Fifa Franco Zavaglia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Avanti Lazio, ha fatto il punto della situazione in casa biancoceleste: "La Lazio ha fatto bene finora, finora ha rispettato i programmi. E' andato via Biglia ed è arrivato Leiva. Bisognerà vedere come andrà a finire la situazione di Keita. Se ci sono da mettere le mani, la Lazio lo farà. Keita? Bisogna dare un colpo al cerchio e uno alla botte. La Lazio deve ricordare che il giocatore tra pochi mesi può firmare con un'altra società. Credo che alla fine si troverà un punto d'incontro con soddisfazione di tutti. Purtroppo non avendo un contratto più lungo alcune situazioni possono andare a vantaggio del giocatore. Acquisti stuzzicanti? Guardo soprattutto alle certezze che la Lazio ha nell'organico. La Lazio ha Felipe Anderson che si consacrerà. Milinkovic è uno dei più importanti del panorama europeo. Questi giocatori sono di una certa rilevanza, non serve stravolgere la squadra. Capisco magari qualche reazione dei tifosi guardando al calciomercato milanista, per esempio, ma i campionati si vincono a maggio non ad agosto. Leiva però è un grande giocatore", le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it.