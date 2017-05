TMW RADIO - Zazzaroni: “Spalletti interista. Roma, arriva Di Francesco”

Ivan Zazzaroni, giornalista Rai e Direttore Editoriale dei siti del Gruppo Amodei, ha parlato attraverso le frequenze di TMW Radio. “Quanto bisogna aspettare per la prossima Champions del Milan? Non lo so, direi tanti anni viste le ultime stagioni. Mi auguro che le squadre italiane siano sempre al vertice in Europa, auguro al Milan di tornare ai fasti del passato anche se non è semplice”, le parole del giornalista che ha poi proseguito sull'Inter: “Spalletti è il primo mattone nerazzurro, l'accelerata è stata chiara. Hanno fatto capire che si tratta di una prima scelta anche se non lo è, ma Spalletti è un tecnico da Inter. Inoltre è nato interista e cresciuto come interista”.

La Juve aveva pensato a Spalletti in caso di addio ad Allegri? “Non credo, non c'è un precedente felice con i bianconeri. Ci fu un misunderstanding tra la proprietà e Spalletti, quando era disoccupato. Allegri adesso è concentrato su Cardiff, dopo si capirà se ci saranno le dovute motivazioni. Il risultato della finale è pesantissimo, può anche spostare gli umori”.

Chi andrà alla Roma al posto di Spalletti? “Mancini mi ha sempre detto che la Roma si sta avvicinando alla Juve, ma al 99% credo che sarà Di Francesco il nuovo tecnico giallorosso. Comunicherà a breve al Sassuolo che andrà via, ha già una intesa di massima con Monchi”.

Cosa riserva il futuro di Mancini? “Non ha avuto contatti con la Roma. Ha ricevuto altre offerte, è vero che gradirebbe andare al PSG ma ci sono sempre altre situazioni. Anche in Inghilterra, ma non so quali club possano aver bisogno di un allenatore”.

Quale futuro per Sousa? “Lascerà certamente la Fiorentina, potrebbe finire in Germania. Non credo che ci siano grandi aperture in Italia”.

