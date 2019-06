TMW - Raiola al lavoro su due tavoli: Manolas-Napoli e Pellegrini-Juventus

Non si ferma il calciomercato, nemmeno nel fine settimana. In queste ore, il Napoli è al lavoro per definire il secondo acquisto di questa finestra di calciomercato dopo Di Lorenzo. Giuntoli e Raiola stanno infatti definendo i dettagli del contratto del difensore greco dopo che il club partenopeo e la Roma hanno raggiunto un accordo sul cartellino, con Amadou Diawara inserito nell'affare.

Contemporaneamente, Raiola sta però limando anche agli ultimi dettagli del contratto di Luca Pellegrini, terzino classe '99 che passerà alla Juventus. L'operazione è chiusa, con Spinazzola che questa mattina ha già svolto le visite mediche con la Roma, ma ci sono da definire gli ultimi bonus prima della definitiva fumata bianca.