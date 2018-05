TMW - Raiola: "Donnarumma? Può restare a vita al Milan"

17.38 - MediaPro ha presentato lo scorso 18 aprile al presidente della Lega di A, Miccichè, una proposta di canale tematico. Inoltre avrebbe chiesto alla Lega di poter avviare il percorso per la creazione dello stesso. 16.46 - Gli spagnoli hanno presentato la fidejussione della...

LIVE TMW - Assemblea Lega A, MediaPro non esclude canale tematico

Avellino, possibile colpo Fazio a parametro zero

Palermo, seduta pomeridiana per i rosanero in vista dei playoff

Cremonese, cercasi ds: non solo Sogliano, spunta Rinaudo

Venezia, Zigoni: "Non ci aspettavamo di non giocare, testa al Perugia"

Palermo, seduta di lavoro mattutina. Domani Stellone in conferenza

Carpi, trattativa in corso per Lorusso del Trastevere

Palermo, sfida al Parma per Balotelli in caso di Serie A

Frosinone, goleada al Rieti in amichevole

Salernitana, occhi puntati su Tomi per la fascia sinistra

Salernitana, si cerca l'intesa per Montalto

Brescia, spunta il nome di Fini per la panchina

Pescara, Leone: "Fosse per me resterei tutta la vita qui"

Le panchine del futuro - Benevento, Bucchi la scelta per ripartire

Lunga intervista al Football Leader di Napoli a Mino Raiola. Chiacchierata completa su queste colonne dopo le 19:00 raccolta dagli inviati di TMW e RMC Sport dove, tra gli altri tempi, Raiola ha parlato anche del futuro di Gianluigi Donnarumma. "Bisogna rispettare i tifosi, soprattutto quelli intelligenti. Rimane a vita al Milan, è sempre stata la richiesta dei tifosi. Ironia? No, non la conosco... E' più facile che se ne vadano i cinesi che lui...".

