© foto di Imago/Image Sport

Mino Raiola potrebbe far saltare il banco per il trasferimento di Matthijs De Ligt al Barcellona. Il centrale difensivo, capitano dell'Ajax, era a un passo dai blaugrana, per un trasferimento da 85 milioni di euro complessivi, più 8 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Il procuratore però, forte di una sponda del Manchester United, ha chiesto decisamente di più: oltre ai soldi per il club olandese, servirebbero altri 15 milioni di commissione, soldi che Ed Woodward è pronto a mettere sul piatto, oltre a 12 milioni annui per l'ingaggio.