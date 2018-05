TMW - Raiola: "Insigne pronto per fare il capitano azzurro. Napoli è pronta?"

Fonte: dal nostro inviato, Marco Frattino

© foto di Alessio Alaimo

Mino Raiola ha parlato anche di Lorenzo Insigne nel corso dell'intervista rilasciata prima della premiazione al Football Leader. "Napoli è pronta per Insigne capitano? Bisogna rispettare le persone. Troppo amore fa male. Non si ama troppo un giorno e lo si odia quello dopo. Insigne è pronto per essere capitano del Napoli, non so se il Napoli è pronto per Insigne capitano".