tmw Raiola: "Inter e Genoa d'accordo per Pinamonti. Ora serve quello con noi"

Mino Raiola, agente tra gli altri di Andrea Pinamonti, ha parlato dopo la riunione con l'Inter di pochi istanti fa. "Ci stiamo parlando: l'Inter e il Genoa hanno trovato l'accordo, ora serve quello più importante. Con noi. Soluzione definitiva? Nel calcio non esistono, nel pallone tutto cambia a giorni. Sto cercando la soluzione giusta. Resta all'Inter? Io sto parlando con l'Inter, non con altri. Andrea è una delle punte dell'Italia del futuro. Ha avuto tante proposte anche dall'estero. L'Inter non ci sta facendo un piacere o viceversa. Parliamo di un giocatore vero. La Juventus? Si dice il peccato, non il peccatore".

Su Balotelli "Per Mario c'è sempre una soluzione. E' una delle più grandi punte italiane, la soluzione c'è sempre. Di Mario non mi preoccupo. Resterà in Europa".

Su De Vrij "E' stato eletto uno dei migliori, il miglior difensore in Italia. Con calma ci sarà modo di parlare del futuro con l'Inter".

Su Pinamonti "Per gli accoprdi tra club dovete parlare coi club. Per quello col ragazzo ci stiamo lavorando".

Su Kean "Davanti alla sede dell'Inter non chiedete della Juventus. Se mi trovate a Torino, mi chiedete di Kean...".