tmw Raiola: "Rinnovo Donnarumma? Presto per parlarne. Non so il Milan cosa voglia fare"

Mino Raiola ha parlato in mixed zone al termine di Milan-Juventus. Su Donnarumma: "Il Milan sa quel che penso. Adesso non vogliamo parlare del rinnovo di Donnarumma perché non vogliamo alzare il polverone. Gigi sta bene, è tranquillo, ha l'obiettivo col Milan di entrare in Champions, se è possibile. È importante per lui, è importante per il Milan. Poi ci sono gli Europei. Io non so neanche che vuole fare il Milan. Partite dal presupposto che il Milan voglia fare delle cose che non so se vuole fare. Vediamo, parlare di Donnarumma è troppo presto".