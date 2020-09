tmw Raiola su Balotelli: "Una delle più grandi punte italiane. Per lui la soluzione c'è sempre"

vedi letture

Dopo l'incontro in sede Inter, il procuratore Mino Raiola ha parlato anche del futuro di Mario Balotelli, centravanti attualmente svincolato: "Per Mario c'è sempre una soluzione. E' una delle più grandi punte italiane, la soluzione c'è sempre. Di Mario non mi preoccupo. Resterà in Europa".

Clicca qui per l'intervista integrale a Mino Raiola