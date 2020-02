vedi letture

tmw Raiola su Bonaventura: "Situazione in bilico. Sta attraversando un momento difficile"

Mino Raiola ha parlato in mixed zone al termine di Milan-Juventus. Su Bonaventura, in scadenza di contratto: "Situazione in bilico. Sta attraversando un momento difficile. Non credo si possa discutere la sua qualità altrimenti strappo il cartellino, anche se non ce l'ho più".