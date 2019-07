TMW - Raiola su De Ligt: "Ha mentalità di Nedved e l'ambizione di Zlatan"

Fonte: Dall'inviato, Giovanni Albanese

Arrivato al J Medical insieme a Matthijs de Ligt, che effettuerà le visite mediche di rito con la Juventus, l'agente Mino Raiola ha parlato della trattativa che ha portato il difensore in Italia. "Cosa è stato decisivo per De Ligt in bianconero? Il progetto sportivo. Se era già del Barcellona? Avete scritto tante cazzate (riferendosi ai giornalisti presenti, ndr), la Juventus è il club che fa per lui e per le sue idee. E' ideale per la sua carriera, per un difensore arrivare in Italia è importante. E' una tappa necessaria nella sua carriera, nella sua testa vuole diventare il più forte al mondo".

Può diventare il numero 1? "Tra i giovani lo è già, poi ci vuole poco per dimostrare di essere il numero uno anche ad alto livello. Tuttavia deve lavorare. E' il calciatore che più si avvicina, forse lo supera, a Nedved come mentalità e a Zlatan Ibrahimovic come ambizione. Ha tutto per diventare ciò che vuole".

Può convivere con Bonucci e Chiellini? "I grandi campioni convivono sempre bene".

Ronaldo gli ha davvero chiesto di raggiungerlo alla Juve? "Questo bisogna chiederlo a CR7, io non lo so".

Pogba resta allo United? La Juventus è interessata? "Non c'è niente, nessuno mi ha mai scritto. Se resta a Manchester? Vivo la mia vita giorno per giorno. Vediamo cosa accade".

Balotelli può tornare in Italia? "Idem con patate. Oggi sono qui, domani non so dove sarò".

Quale futuro per Kean? "E' sullo stesso piano di De Ligt. E' un grande campione, vediamo".

Hai dato consigli a De Ligt? "La scelta di accettare la Juve è stata una scelta ponderata, non è stata una chiacchierata di un giorno. E' un processo, non è stato un consiglio. Se esiste la clausola? Non parlo di contratto, mai parlato di questo aspetto".