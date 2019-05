Predrag Rajkovic osservato speciale dall'Italia. Secondo quanto raccolto da TMW, Bologna e Udinese avrebbero infatti fatto seguire nel corso di questa stagione il portiere del Maccabi Tel Aviv e della Nazionale serba. Il classe '95, accostato anche a Siviglia, Getafe ed Espanyol in Spagna, è reduce dalla vittoria del campionato d'Israele e nel suo palmarès vanta anche due campionati serbi e una Coppa di Serbia, oltre a un Mondiale Under 20 e un Europeo Under 19. Un curriculum già importante, nonostante la sua giovane età, che comprende anche sei presenze in Champions League.