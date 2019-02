Fonte: dall'inviato all'Allianz Stadion, Vienna

Per il Rapid Vienna sarà un vero e proprio evento. Anche senza Mauro Icardi, il club austriaco aspetta la sfida contro l’Inter con trepidante attesa e voglia di provare a fare l’impresa. Di questo e tanto altro ha parlato il direttore degli eventi e dei rapporti coi tifosi, Andy Marek: “Siamo felicissimi di essere qua, a giocarci questa sfida. Domani sarà una bellissima partita, ne sono certo. Lo stadio sarà completamente esaurito, non ho mai vissuto una situazione del genere soprattutto perché potevamo vendere molti più biglietti se solo li avessimo avuti a disposizione. Non vediamo l’ora di giocare questa gara, sono davvero tatni i tifosi che avrebbero voluto esserci ma che purtroppo dovranno restare a casa, visto che i tagliandi sono esauriti subito. Le condizioni del terreno di gioco? La nostra ultima gara in casa a livello europeo è stata coi Glasgow Rangers, il campo non era il massimo ma ora è migliorato tantissimo e la UEFA ci ha fatto i coplimenti durante l’ultimo sopralluogo. La trasferta di Milano? Avevamo a disposizione 5mila biglietti per Milano e anche quelli sono stati polverizzati. Saremo tantissimi a San Siro. L’arrivo dell’Inter solo nel tardo pomeriggio? E’ la prima volta che una squadra ospite non fa la rifinitura qua, ma è una decisione loro”.