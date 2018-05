TMW - Real, l'ex capitano Hierro: "Reds forti, ma credo nella Decimotercera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, lo storico ex capitano del Real Madrid Fernando Hierro, oggi ds della RFEF (Real Federación Española de Fútbol), ha presentato così la finale di Champions League in programma domani a Kiev: "Il Real Madrid può farcela. La squadra di Zidane ha l'esperienza, la mentalità e la qualità per vincere la sua terza Champions consecutiva, un risultato che sarebbe storico e clamoroso. Ronaldo e compagni arrivano a questo appuntamento in ottima forma e col morale alle stelle, in questi anni hanno dimostrato d’altronde che questa Coppa li esalta. Guai però a sottovalutare il Liverpool".

Che idea si è fatto della squadra di Klopp?

"I Reds hanno disputato una Champions incredibile, mostrandosi solidi ed eliminando avversari temibilissimi. Il Real domani si troverà davanti una squadra molto dinamica, con ottime individualità e sempre pericolosa in zona offensiva. Sono fiducioso, ma la finale di Kiev per i blancos sarà molto complicata e servirà massima attenzione. Vedremo sicuramente un gran bello spettacolo in campo".

