TMW - Real, le ultime verso la Juve: Vallejo più di Casemiro

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

Jesus Vallejo verso il recupero. Quel che arriva dall'allenamento di questa mattina del Real Madrid a Valdebebas è che il giovane centrale difensivo è in buone condizioni. Secondo quel che filtra dai colleghi a Madrid è che sarebbe ora in vantaggio rispetto a Casemiro per un posto al fianco di Raphael Varane. Squalificato Sergio Ramos, è infatti riservato a questi due giocatori l'unico ballottaggio di formazione. Se Casemiro dovesse agire in difesa, spazio a Mateo Kovacic in mediana con Toni Kroos e Luka Modric. Davanti Isco dietro a Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.