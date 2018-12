© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'era uno scout del Real Madrid, ieri sera, a San Siro. Il club merengue, in vista della rivoluzione della prossima estate, ha annotato due nomi in particolare. Il primo è quello di Milan Skriniar, più volte accostato ai grandi club, ma che ha una valutazione monstre per un difensore, intorno a quella di Virgil van Dijk per il suo passaggio al Liverpool (85 milioni di euro). E poi c'è Mauro Icardi, osservato già altre volte nel corso della stagione, con il Real che cerca un centravanti per la prossima estate. La querelle rinnovo potrebbe giocare a favore del club castillano.