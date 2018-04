TMW - Real Madrid, verso la Juve: Vallejo si allena. Le ultime

Fonte: Dal nostro inviato a Valdebebas, Madrid

Jesus Vallejo è presente in questi istanti nella seduta di rifinitura del Real Madrid a Valdebebas. Dopo i primi 15’ aperti alla stampa, porte chiuse per i Blancos che partono forti del 3-0 dell’andata contro la Juventus all’Allianz Stadium. Con Sergio Ramos squalificato, la speranza di Zidane è avere Vallejo per il tandem difensivo con Raphael Varane in modo da non dover arretrare Casemiro.