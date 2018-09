TMW - Real-Roma, Emerson: “Madrid prestigioso, ma tifo per i giallorossi”

© foto di Federico De Luca

Emerson Ferreira da Rosa anticipa attraverso le pagine di Tuttomercatoweb.com i temi della sfida di questa sera tra Real Madrid e Roma. L'ex centrocampista brasiliano, che in Italia ha vestito anche le maglie di Juventus e Milan, ha così parlato della gara in programma al Santiago Bernabéu. “Totti dirigente? Il calcio - ha detto il Puma - passa per tutti, ma oggi vedo una grande importanza nel suo ruolo di leader. La Roma ha certamente il privilegio di poter contare con una persona legatissima al club, capace di trasmettere ai giocatori e soprattutto ai giovani cosa significa giocare in questa squadra. Mi ripeto: vincere a Roma è speciale, ben diverso dal vincere in qualsiasi altra piazza. Francesco questo lo sa bene".

Anche stasera, insomma, sciarpa giallorossa per Emerson.

"Sì (ride, ndr). Tiferò sicuramente per la Roma".

Eppure, anche a Madrid è riuscito a trionfare vincendo la Liga.

"Il Real è una società prestigiosissima, sono contento di averci lavorato insieme a mister Capello. In Spagna ho vissuto qualche difficoltà, ma alla fine ho imparato molto. Dico sempre che passare da Madrid, dopo i successi con Roma e Juventus, mi ha fatto diventare un giocatore completo".