Fonte: Dagli inviati Raimondo De Magistris, Marco Conterio e Ivan Cardia

© foto di Imago/Image Sport

Ante Rebic è sbarcato a Milano con un volo privato ed ha appena raggiunto l'hotel che lo ospiterà stanotte, in attesa delle visite mediche fissate per domani. Intercettato all'esterno dell'albergo, l'ex Fiorentina ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni: "Sono molto contento di essere qui. Forza Milan". Il giocatore lascia l'Eintracht e si vestirà di rossonero nell'ambito di uno scambio di prestiti con André Silva, come confermato dal direttore sportivo dei tedeschi.