Fonte: dal nostro inviato a Milano, Raimondo De Magistris

Ancora qualche giorno di riflessione per Diego Farias, attaccante in uscita dal Cagliari alla ricerca di una nuova sistemazione. Dopo sei mesi ottimi all'Empoli, l'attaccante brasiliano in questo momento sta valutando tutte le offerte sul tavolo: resta un obiettivo di Lecce e Genoa, ma negli ultimi giorni è proseguito anche il pressing del Sassuolo, che spinge per portare il calciatore alla corte di De Zerbi. Sullo sfondo anche Fiorentina e Atalanta, oltre a un paio di soluzioni spagnole. Ma il Sassuolo è forte sul ragazzo, che si prenderà ancora qualche giorno prima di scegliere la sua nuova destinazione.