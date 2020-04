tmw Regole per la ripresa del calcio in Corea: "Isolamento, si gioca zitti e non ci si dà la mano"

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, il capitano del FC Seoul, Osmar Ibáñez Barba, ci ha illustrato nel dettaglio anche la lunga serie di regole e raccomandazioni da osservare alla ripresa del calcio in Corea del Sud, fissata per il prossimo 8 maggio: "Se ne parlava da tempo, ma in questi giorni è arrivata finalmente l'ufficialità: l'8 maggio ci sarà la prima partita del nostro campionato, il 9 e il 10 si terrà la giornata completa. Chiaramente anche qui si sono dovute prendere delle misure drastiche. Anche se i dati legati al Coronavirus sono buoni, non possiamo infatti rilassarci e mollare la presa se vogliamo evitare che lo sport si fermi di nuovo. Dovremo dunque mantenere tutti ben alta la soglia dell'attenzione per garantire che la diffusione del virus resti sotto controllo".

Tra le tante misure di sicurezza introdotte nel calcio, quella che colpisce di più è sicuramente il divieto assoluto di parola in campo.

"Sono state individuate delle misure che non permetteranno solamente di tornare a giocare, ma anche di tutelare la salute delle persone. Le partite, prima di tutto, saranno a porte chiuse. Poi ci sarà una lunga serie di regole da rispettare, che a noi giocatori è già stata presentata parzialmente. Penso appunto al divieto di parlare in campo, sia tra giocatori che tra giocatori e allenatore o tra giocatori e arbitro. Sarà vietato anche stringersi la mano prima e dopo l'incontro".

Cosa succederà in caso di malaugurato nuovo contagio tra i calciatori?

"Il calciatore positivo e la sua squadra saranno immediatamente isolati per osservare un determinato periodo di isolamento, con le rispettive partite che saranno di conseguenza posticipate e recuperate in seguito".