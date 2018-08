TMW - Rennes, chiesto Niang al Torino: valutazione da 15 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è ancora mercato per Mbaye Niang, attaccante francese in forza al Torino. Il Rennes, dopo Nizza e Olympique Marsiglia, ha chiesto informazioni ai granata, ricevendo la solita risposta: trasferimento a titolo definitivo, per una quindicina di milioni. Con la chiusura del mercato estero sempre più vicina - il 31 agosto - potrebbero però cambiare alcune condizioni.