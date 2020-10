tmw Retroscena Bakayoko, ecco perché il Milan non ha affondato il colpo per il suo ritorno

Retroscena di mercato legato a Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Napoli a lungo corteggiato dal Milan in questa finestra di calciomercato. Dopo aver trovato un accordo di massima per il suo ritorno, il club rossonero ha cambiato in corsa i suoi piani dopo aver colto al volo l'opportunità Sandro Tonali. Inoltre, la società ha deciso di dare ancora fiducia a Rade Krunic, centrocampista arrivato un anno fa dall'Empoli, e per questo non ha affondato il colpo per il ritorno del centrocampista francese, ora a disposizione di Gennaro Gattuso.