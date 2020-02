TMW - Retroscena Caicedo, il Beijing Guoan ci ha provato fino a fine mese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felipe Caicedo è sempre più centrali nei pensieri di una Lazio che culla sogni Scudetto. Schierato ieri dall'inizio in coppia con Ciro Immobile, il centravanti dell'Ecuador ha ripagato Simone Inzaghi e ha ribadito la sua centralità nel progetto Lazio. E' ormai da tempo la prima alternativa a Immobile e Correa, un attaccante di sicuro affidamento su cui la società punta molto. Non a caso, lo scorso ottobre gli è stato rinnovato il contratto fino al 2022, un ritocco verso l'alto dell'ingaggio per ribadire la fiducia nei confronti di un calciatore al centro di trattative fino a fine gennaio.

Più volte infatti, nell'ultima finestra di calciomercato, il Beijing Guoan ha provato a convincere il giocatore con un ricco triennale. Messi sul piatto, grazie ai bonus alla firma, ben più dei 3 milioni di euro imposti ai club di Chinese Premier League dal governo cinese. La trattativa però non è mai decollata perché per Lotito e Tare il giocatore non è mai stato sul mercato. Se ne riparlerà, eventualmente, solo la partita estate.