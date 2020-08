tmw Retroscena Di Francesco, prima del Cagliari colloquio (poco convincente) con la Fiorentina

Oggi è stato il giorno dell'ufficialità di Di Francesco come nuovo tecnico del Cagliari. Nelle settimane scorse però, oltre quindici giorni fa c'era stato un contatto con la Fiorentina che lo aveva inserito nella rosa per l'eventuale dopo Iachini. Tra le parti c'è stato anche un colloquio ma Di Francesco dopo un confronto coi dirigenti viola non ha dato risposta positiva, evidentemente non convinto dal "progetto" viola.

Di Francesco, per la cronaca, era già stato contattato dalla Fiorentina per due volte: prima per il dopo Sousa e poi per il dopo Pioli qualora l'attuale tecnico del Milan avesse concluso regolarmente la stagione (arrivarono invece le dimissioni e i Della valle scelsero Montella).