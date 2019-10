TMW - Retroscena Esposito: riunione martedì, accordo Inter-Nazionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter e Nazionale hanno trovato un accordo, nella serata di martedì, per sbrogliare la situazione di Sebastiano Esposito, attaccante nerazzurro in odor di convocazione per il Mondiale under17. A Milano è andata di scena una riunione fra i dirigenti delle due squadre, con il club che ha esposto le proprie ragioni dopo l'infortunio di Alexis Sanchez. La necessità di operarsi da parte del cileno ha aperto ufficialmente l'emergenza in casa meneghina, tanto da portare alla richiesta di non convocare il diciassettenne.

SOLUZIONE DI COMUNE ACCORDO - I dirigenti della Nazionale, appresa la richiesta da parte dell'Inter, hanno valutato i pro e i contro, considerando la possibilità di giocare più di una partita - fra Serie A e Champions League - come estremamente formativa per il calciatore, probabilmente più del Mondiale Under17 che si giocherà in Brasile dal 26 ottobre al 17 novembre prossimo. L'opportunità di entrare stabilmente nelle rotazioni della prima squadra nerazzurra è stata valutata positivamente.

CONTE CI PUNTA - Durante la tournée di quest'estate Esposito è stato impiegato regolarmente, così come è stato convocato in quasi tutte le occasioni (tranne due). Il suo debutto in prima squadra è datato 14 marzo, contro l'Eintracht Francoforte, e in estate ha firmato un contratto triennale, il massimo per un minorenne, con alla finestra un importante rinnovo al compimento della maggior età.