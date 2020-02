TMW - Retroscena Okafor: al Salisburgo nonostante l'offerta dell'Atalanta

A mercato oramai chiuso, emerge un retroscena riguardante il nuovo attaccante del Red Bull Salisburgo, Noah Okafor.

Il talento elvetico classe 2000 ha lasciato il Basilea nell'ultimo giorno di trattative, firmando un contratto col club austriaco valido fino al giugno del 2024. La cifra finale che il Salisburgo sborserà per il trasferimento toccherà gli 11,5 milioni di euro e secondo quanto raccolto in terra elvetica da TMW su Okafor c'era forte anche l'Atalanta. Gli uomini mercato della Dea avevano offerto per lui soldi importanti, ma il talentino svizzero ha preferito la maglia del Salisburgo, orfano di Haaland, dove potrà trovare più spazio fin da subito.